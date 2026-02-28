В России вспомнили предсказание Жириновского об атаке на Иран

Жириновский предсказал атаку США и Израиля на Иран

Основатель и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предсказывал конфликт Израиля и США с Ираном, включая атаку на ядерные объекты Исламской Республики. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул № 3».

«Как начнется конфликт? Израиль нанесет удар по тем объектам, где, ему кажется, есть ядерные центры по обогащению урана, а возможно, и производство ядерных зарядов (...) Вот после нанесения удара Иран обязательно ответит, какие-то небольшие разрушения в Израиле, и тогда старший брат придет на помощь. США мобилизуют НАТО и сами, и начнут бомбить Иран», — приводит Telegram-канал слова политика в ходе одного из его выступлений в Госдуме.

Жириновский также отмечал, что США могут применить разрушительное вооружение, которое нанесет ощутимый урон Тегерану.

Израиль нанес удар по Ирану утром 28 февраля. В Тегеране прогремело как минимум три взрыва. Удары были нанесены по резиденции иранского лидера Масуда Пезешкиана, штабу разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и аэропорту в Тегеране.

В атаке приняли участие также США. Американский президент Дональд Трамп призвал жителей Ирана к свержению правительства Исламской Республики, членов КСИР и других силовых структур Ирана — сложить оружие, пообещав «полный иммунитет».