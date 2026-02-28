Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:55, 28 февраля 2026Россия

В России вспомнили предсказание Жириновского об атаке на Иран

Жириновский предсказал атаку США и Израиля на Иран
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Основатель и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предсказывал конфликт Израиля и США с Ираном, включая атаку на ядерные объекты Исламской Республики. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул № 3».

«Как начнется конфликт? Израиль нанесет удар по тем объектам, где, ему кажется, есть ядерные центры по обогащению урана, а возможно, и производство ядерных зарядов (...) Вот после нанесения удара Иран обязательно ответит, какие-то небольшие разрушения в Израиле, и тогда старший брат придет на помощь. США мобилизуют НАТО и сами, и начнут бомбить Иран», — приводит Telegram-канал слова политика в ходе одного из его выступлений в Госдуме.

Жириновский также отмечал, что США могут применить разрушительное вооружение, которое нанесет ощутимый урон Тегерану.

Израиль нанес удар по Ирану утром 28 февраля. В Тегеране прогремело как минимум три взрыва. Удары были нанесены по резиденции иранского лидера Масуда Пезешкиана, штабу разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и аэропорту в Тегеране.

В атаке приняли участие также США. Американский президент Дональд Трамп призвал жителей Ирана к свержению правительства Исламской Республики, членов КСИР и других силовых структур Ирана — сложить оружие, пообещав «полный иммунитет».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликовано видео иранского удара по американской базе

    Раскрыт статус командования Ирана после ударов США и Израиля

    Несколько взрывов прозвучало в Абу-Даби

    Иран заявил о возможности крупной войны на Ближнем Востоке

    Появились сообщения об ударе Ирана по Саудовской Аравии

    Раскрыта позиция Конгресса США по операции Трампа против Ирана

    Журова призвала экс-президента МОК Баха не лезть не в свое дело

    Посольство России в Катаре выпустило рекомендации для россиян

    Стало известно о погибших школьницах в результате ударов Израиля по Ирану

    Угрозу для туристов от удара Ирана по авиабазе в ОАЭ оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok