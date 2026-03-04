Реклама

Культура
13:24, 4 марта 2026Культура

Волочкова поддержала Славу после скандального концерта

Волочкова поддержала певицу Славу, якобы вышедшую на сцену в пьяном виде
Ольга Коровина

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Балерина Анастасия Волочкова поддержала певицу Славу (настоящее имя — Анастасия Сланевская), якобы вышедшую на сцену в нетрезвом виде. Соответствующее видео она опубликовала в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Волочкова назвала хейтеров певицы выскочками, не понимающими, что артист тоже может уставать. Она подчеркнула, что Слава отличается от многих исполнителей тем, что она «настоящая».

«Какая разница, кто что ест, кто что пьет? Ты на сцену выходишь почти каждый день», — добавила Волочкова. Она также назвала Славу артисткой мирового масштаба, а критику в ее адрес — проявлением зависти.

Ранее зрители концерта Славы в Пензе пожаловались, что певица вышла на сцену в пьяном виде и еле стояла на ногах. Скандал продолжился за кулисами и попал на видео, опубликованное в местных пабликах. На нем певица обвиняет пензенцев в том, что они сорвали концерт, и обещает вернуть деньги за билеты.

После неудачного выступления Слава опубликовала в соцсетях видео, на котором в слезах рассказала о плохом самочувствии. По словам артистки, концертный директор настоял, чтобы она выступила, хотя она не могла встать с постели и ничего не соображала из-за таблеток. Отказ от выхода на сцену обернулся бы штрафом в размере двух миллионов, добавила певица. Она также сообщила, что хочет покончить с собой после позора.

