12:45, 5 марта 2026Россия

Анонсирована встреча Путина в Кремле

Песков: Путин перед 8 Марта встретится с женщинами в Кремле
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин перед 8 Марта встретится в Кремле с женщинами, представляющими различные профессии. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит Telegram-канал «Вы слушали».

«Речь идет о самых разнообразных представителях, самых разнообразных женщинах. Это и представители творческой интеллигенции: конструкторы, инженеры, военнослужащие, добровольцы. Медики, медсестры, военкоры и так далее», — пояснил представитель Кремля.

Песков заявил, что у президента состоится интересный разговор с приглашенными женщинами. Он также отметил, что глава государства поздравит россиянок с наступающим Международным женским днем.

В конце февраля Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником бойцов Сил специальных операций (ССО) Вооруженных Сил (ВС) России. Он также поблагодарил личный состав и ветеранов ССО за мужество и безупречную боевую работу.

