Россия
08:36, 27 февраля 2026Россия

Путин обратился к российским военным

Путин поздравил с профессиональным праздником бойцов ССО
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником бойцов Сил специальных операций (ССО) Вооруженных Сил (ВС) России. Обращение главы государства к военным опубликовал Кремль.

Путин подчеркнул, что сформированные в 2009 году ССО за короткое время заняли место в авангарде Российской армии, развивая традиции отечественного спецназа и полагаясь на новейшие тенденции в стратегии и тактике, что серьезно укрепило боевой потенциал ВС России. «На деле доказали, что способны решать особые, нестандартные, часто уникальные задачи, действовать быстро и эффективно в любой обстановке и ситуации», — сказал он.

Президент поблагодарил личный состав и ветеранов ССО за мужество и безупречную боевую работу, отдельно отметив военных, которые выполняют задачи в зоне специальной военной операции, уничтожая группы диверсантов на приграничных территориях.

Ранее Путин назвал святой миссию российских военных. По его словам, в России всегда относились к солдатам, как к людям, «которые как бы по поручению Господа» исполняют свои задачи.

