Путин назвал миссию российских военных святой

Путин заявил, что военные России выполняют святую миссию
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что российские военные выполняют святую миссию. Соответствующее обращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Заявление российского президента связано с Рождеством Христовым. Путин напомнил, что Бога часто называют Спасителем, потому что он пришел, чтобы освободить всех людей. Владимир Путин подчеркнул, что воины «как бы по поручению Господа исполняют эту самую миссию — защиты Отечества, спасения Родины и ее людей».

«И во все времена в России так и относились к воинам своим, как к тем людям, которые как бы по поручению Господа исполняет эту святую миссию», — отметил Путин. Глава государства заявил, что вместе с православными христианами общую радость разделяют представители других конфессий. «Потому что, как известно, победа всегда одна на всех, одна на всех», — подытожил российский лидер.

Ранее Путин поздравил православных верующих с Рождеством Христовым. Российский президент встретил праздник в одном из храмов Подмосковья.

