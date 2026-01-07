Путин поздравил православных россиян с Рождеством

Путин посетил один из храмов Подмосковья и поздравил с Рождеством россиян

Президент РФ Владимир Путин поздравил православных верующих с Рождеством Христовым. Соответствующее обращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

«С чувством глубокого удовлетворения отмечу огромный, поистине уникальный вклад Русской православной церкви, других христианских конфессий в единение общества, в сбережение нашего богатейшего исторического, культурного наследия, патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи», — говорится в послании.

Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин встречает Рождество в одном из храмов Подмосковья. Вместе с российским лидером на праздничном богослужении присутствуют военные и их семьи, передает его слова ТАСС.