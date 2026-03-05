Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:01, 5 марта 2026Россия

Двое российских бойцов СВО спасли подбитый танк под обстрелами ВСУ

RT: Двое российских бойцов спасли подбитый танк под обстрелами ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Двое российских бойцов специальной военной операции (СВО) спасли подбитый танк под непрекращающимися обстрелами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их историю публикует RT.

Танк экипажа подбили зимой в Курдюмовке Донецкой народной республики (ДНР). По словам военнослужащих, это произошло, когда они ехали на боевую задачу.

«Была точка, мы должны были доехать, отработать 8-10 снарядов и уйти. Встретили очень-очень жестоко. Сразу пошли сбросы, артиллерия. Прямо как в боевиках», — рассказал боец с позывным Рыжий.

Он уточнил, что в результате удара был поврежден радиатор. «Машина кипела. Связь прервалась», — вспомнил военнослужащий, добавив, что экипажу все равно удалось доехать до безопасной точки.

По словам его сослуживца с позывным Джин, им помог предыдущий опыт, когда они потеряли первую технику, после чего сделали выводы и исключили ошибки на следующих задачах. При выполнении того задания им удалось спастись, но эвакуировать подбитый танк они не могли в течение трех дней из-за непрекращающихся обстрелов ВСУ.

Ранее сообщалось о россиянине, который ушел в зону проведения СВО вслед за братом и стал уничтожать тяжелую технику противника.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывший первый замминистра обороны России заподозрен в создании преступного сообщества

    Названы недопустимые для использования на ЕГЭ слова

    В Кремле высказались о переговорах с Украиной

    Сотрудники российского квест-центра попали под следствие после происшествия на игре

    Названы ключевые факторы разгона цен на газ

    Трамп назвал европейского лидера неудачником

    Блогера Маркаряна отправили в колонию за оскорбление в интернете. Он обматерил героя-красноармейца Матросова

    В США заявили о меняющих современную войну «Шахедах»

    Женатый мужчина напал на отказавшую ему в знакомстве известную блогершу и попал на видео

    Названо направление для переориентации поставок российского газа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok