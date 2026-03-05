Двое российских бойцов СВО спасли подбитый танк под обстрелами ВСУ

RT: Двое российских бойцов спасли подбитый танк под обстрелами ВСУ

Двое российских бойцов специальной военной операции (СВО) спасли подбитый танк под непрекращающимися обстрелами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их историю публикует RT.

Танк экипажа подбили зимой в Курдюмовке Донецкой народной республики (ДНР). По словам военнослужащих, это произошло, когда они ехали на боевую задачу.

«Была точка, мы должны были доехать, отработать 8-10 снарядов и уйти. Встретили очень-очень жестоко. Сразу пошли сбросы, артиллерия. Прямо как в боевиках», — рассказал боец с позывным Рыжий.

Он уточнил, что в результате удара был поврежден радиатор. «Машина кипела. Связь прервалась», — вспомнил военнослужащий, добавив, что экипажу все равно удалось доехать до безопасной точки.

По словам его сослуживца с позывным Джин, им помог предыдущий опыт, когда они потеряли первую технику, после чего сделали выводы и исключили ошибки на следующих задачах. При выполнении того задания им удалось спастись, но эвакуировать подбитый танк они не могли в течение трех дней из-за непрекращающихся обстрелов ВСУ.

