Россия
16:20, 19 февраля 2026Россия

Россиянин ушел на СВО вслед за братом и стал уничтожать тяжелую технику

Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россиянин ушел в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине вслед за братом и стал уничтожать тяжелую технику противника. Его история опубликована в официальном Telegram-канале Министерства обороны.

На фронте он оказался в начале 2024 года. Занимается управлением беспилотных летательных аппаратов.

По данным оборонного ведомства, недавно в районе Гуляйполя боец заметил движение танка и броневика «Козак» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Координаты были незамедлительно переданы на пункт управления. Артиллерия накрыла технику противника. Танк и броневик были уничтожены.

Ранее сообщалось, что другой россиянин оказался на СВО после потери отца, старшего брата и дяди. Он пережил атаки дронами и кассетными боеприпасами.

