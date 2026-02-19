Россиянин ушел на СВО вслед за братом и стал уничтожать тяжелую технику

МО РФ: Россиянин ушел на СВО вслед за братом и стал уничтожать тяжелую технику

Россиянин ушел в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине вслед за братом и стал уничтожать тяжелую технику противника. Его история опубликована в официальном Telegram-канале Министерства обороны.

На фронте он оказался в начале 2024 года. Занимается управлением беспилотных летательных аппаратов.

По данным оборонного ведомства, недавно в районе Гуляйполя боец заметил движение танка и броневика «Козак» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Координаты были незамедлительно переданы на пункт управления. Артиллерия накрыла технику противника. Танк и броневик были уничтожены.

Ранее сообщалось, что другой россиянин оказался на СВО после потери отца, старшего брата и дяди. Он пережил атаки дронами и кассетными боеприпасами.