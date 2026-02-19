Реклама

09:39, 19 февраля 2026Россия

Россиянин оказался на СВО после потери отца, брата и дяди

RT: Россиянин с позывным Невский оказался на СВО после потери отца, брата и дяди
Майя Назарова

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россиянин с позывным Невский оказался на специальной военной операции (СВО) после потери отца, старшего брата и дяди. Об этом стало известно RT.

Корреспондент телеканала Владислав Андрица выяснил, что мужчина ушел на фронт добровольно в 2024 году. Сейчас он служит монтажником-связистом в спецназе «Ахмат».

Боец признался, что изначально считал работу связиста неопасной и даже шутил по этому поводу. Однако позже пережил атаки и дронами, и кассетными боеприпасами и поменял мнение.

Ранения, полученные на спецоперации, Невский называет расплатой за хулиганство до службы. Он также поделился с журналистом, что наладил отношения с родственниками и женился.

До этого сообщалось, что россиянин уехал из зоны СВО после беседы с командованием и был объявлен в розыск.

