Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:39, 17 февраля 2026Россия

Россиянин уехал с СВО после разговора с командованием и узнал о грозящем тюремном сроке

Россиянин уехал из зоны СВО после беседы с командованием и был объявлен в розыск
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Участник специальной военной операции (СВО) уехал из зоны боевых действий после разговора с командованием и узнал о грозящем ему тюремном сроке. Подробности этой истории приводит «Адвокатская газета».

Мужчина заключил контракт еще в 2019 году. По истечении его срока россиянин обратился к командованию с вопросом об увольнении. Там солдату дали понять, что он может быть свободен, отмечает издание. По непонятной причине тот факт, что в ходе СВО было принято решение о продлении действовавших на тот момент контрактов до окончания срока боевых действий, учтен не был.

Мужчина перестал выходить на службу и переехал для постоянного проживания в Москву. Там он был задержан как лицо, находящееся в федеральном розыске. Ему грозило до десяти лет лишения свободы по статье о самовольном оставлении части. После ряда проведенных экспертиз уголовное дело в отношении мужчины было прекращено.

Ранее другого военнослужащего по ошибке объявили самовольно оставившим службу. После этого солдату перестали платить денежное довольствие. Со временем статус военнослужащего был уточнен, однако долг перед ним покрыт не был. К решению ситуации подключился депутат Госдумы Максим Иванов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Варданяна приговорили к десяткам лет тюрьмы в Азербайджане

    Рамзан Кадыров и Сулейман Керимов уладили конфликт. Почему они враждовали и как примирились

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    Глава Севастополя объяснил масштабные повреждения после удара ВСУ

    Раскрыто создание новой группировки НАТО для наступления против России

    Россияне пристрастились к готовым японским блюдам

    Россиянин уехал с СВО после разговора с командованием и узнал о грозящем тюремном сроке

    ВСУ превратили Авдеевку в укрепрайон с минными полями

    Раскрыта распространенная ошибка во время завтрака

    ФСБ раскрыла организаторов схемы легализации иностранцев из стран Латинской Америки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok