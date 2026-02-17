Россиянин уехал с СВО после разговора с командованием и узнал о грозящем тюремном сроке

Участник специальной военной операции (СВО) уехал из зоны боевых действий после разговора с командованием и узнал о грозящем ему тюремном сроке. Подробности этой истории приводит «Адвокатская газета».

Мужчина заключил контракт еще в 2019 году. По истечении его срока россиянин обратился к командованию с вопросом об увольнении. Там солдату дали понять, что он может быть свободен, отмечает издание. По непонятной причине тот факт, что в ходе СВО было принято решение о продлении действовавших на тот момент контрактов до окончания срока боевых действий, учтен не был.

Мужчина перестал выходить на службу и переехал для постоянного проживания в Москву. Там он был задержан как лицо, находящееся в федеральном розыске. Ему грозило до десяти лет лишения свободы по статье о самовольном оставлении части. После ряда проведенных экспертиз уголовное дело в отношении мужчины было прекращено.

Ранее другого военнослужащего по ошибке объявили самовольно оставившим службу. После этого солдату перестали платить денежное довольствие. Со временем статус военнослужащего был уточнен, однако долг перед ним покрыт не был. К решению ситуации подключился депутат Госдумы Максим Иванов.

