11:54, 5 марта 2026Россия

Хирург раскрыл подробности операций в полевых госпиталях Минобороны в зоне СВО

РИА Новости: Врачи СВО в полевых условиях проводят уникальные операции на сердце
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине врачи в условиях боевых действий проводят уникальные операции, в том числе на сердце. Подробности о работе полевых госпиталей Минобороны раскрыл главный хирург Ленинградского военного округа Рустам Касимов, передает РИА Новости.

По его словам, хирурги в полевых условиях также проводят уникальные операции по восстановлению артерий, а также конечностей после серьезных травм.

Хирург уточнил, что перед медиками на первых этапах эвакуации стоит задача законсервировать конечность и отправить раненого к ближайшему сосудистому хирургу, чтобы ему успели помочь.

«Зачастую на передовых этапах медицинской эвакуации второго-третьего уровня выполняются уникальные операции, не имеющие мировых аналогов», — пояснил Касимов.

Ранее главный нейрохирург Минобороны России Дмитрий Свистов сообщил о новом типе травм на СВО. По его данным, резко выросло количество пациентов с проникающими ранениями головы.

