Хирург Минобороны России сообщил о новом типе травм на СВО

Хирург Минобороны Свистов заявил о военно-травматической эпидемии из-за СВО

Главный нейрохирург Минобороны России, начальник кафедры и клиники нейрохирургии Военно-медицинской академии (ВМА) имени Кирова Дмитрий Свистов сообщил о новом типе травм на специальной военной операции (СВО). Его слова приводит ТАСС.

«С такими травмами, как в ходе специальной военной операции, до начала СВО наша военная медицина, откровенно говоря, не встречалась. Потому что вся та статистика, к которой мы привыкли по литературе, по анализу опыта даже чеченской кампании, претерпела существенные изменения», — заявил медик.

Он отметил, что, по сравнению с данными военной медицины прошлого в разных странах, в настоящее время резко выросло количество пациентов с проникающими ранениями головы. «Сейчас это, как говорят, военно-травматическая эпидемия. Мы говорим, что современные события — это эпидемия травматических аневризмов сосудов головного мозга», — указал врач.

В июле в Екатеринбурге хирурги собрали череп попавшего под артиллерийский обстрел участника СВО на Украине.