02:19, 5 марта 2026Мир

Иран ударил по зданию Минобороны Израиля и аэропорту Бен-Гурион

Иран нанес удар по аэропорту Бен-Гурион и зданию Минобороны Израиля
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ammar Awad / Reuters

Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар по зданию Министерства обороны Израиля и аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом сообщает иранское агентство Fars.

«Гиперзвуковые ракеты и ударные беспилотники КСИР обошли американскую систему THAAD и нанесли удары по стратегическим целям в здании Министерства войны сионистского режима и аэропорту Бен-Гурион», — указано в сообщении.

Отмечается, что в результате атаки были уничтожены семь современных радаров, что позволило «ослепить глаза Америки и узурпаторского сионистского режима» в регионе.

Ранее сообщалось, что Иран обстрелял офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. «За последние несколько дней Иран трижды нанес удары по зданию Генштаба израильской армии. Кроме того, мы атаковали один из офисов Нетаньяху», — рассказал советник командующего КСИР Хамидреза Могаддамфар.

