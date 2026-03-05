Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:43, 5 марта 2026Мир

Израиль атаковал один из ключевых штабов Ирана

ЦАХАЛ: Израиль нанес удары по штабу внутренней безопасности Ирана в Альборзе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Военно-воздушные (ВВС) нанесли серию ударов по штабу внутренней безопасности Ирана в провинции Альборз. Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

«ВВС Израиля, действуя по указаниям разведки ЦАХАЛ, завершили 12-ю волну ударов по инфраструктуре иранского режима по всей территории страны. В ходе ударов в провинции Альборз целью стал штаб специального подразделения, отвечающего за все силы внутренней безопасности. Штаб командует всеми специальными подразделениями иранского режима в провинции и руководит вооруженными силами режима», — отмечает оборонное ведомство.

В ЦАХАЛ также сообщили об ударах по «дополнительным целям», принадлежащим Корпусу стражей исламской революции (КСИР) и полувоенному ополчению «Басидж», а также по центральному командному пункту вооруженных сил внутренней безопасности.

Ранее газета The Financial Times (FT) со ссылкой на израильского чиновника сообщила, что Израиль начал «третью фазу» войны против Ирана. Он подчеркнул, что израильская сторона готовится к «долгим неделям» боевых действий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД Азербайджана отреагировал на атаки иранских дронов

    Аэропорт Азербайджана приостановил работу после атаки иранского дрона

    Двое россиян сожгли автосервис конкурента

    Израиль атаковал один из ключевых штабов Ирана

    США опровергли заявление Ирана о якобы сбитом истребителе F-15

    В парламенте Британии призвали к вступлению в войну с Ираном

    Москвичам назвали время прихода климатической весны

    Конфликт с Ираном оказался опасен для искусственного интеллекта

    Шойгу оценил убытки от перекрытия Ормузского пролива

    Россиянин избил блогершу-миллионницу из-за отказа в знакомстве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok