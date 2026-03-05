Израиль атаковал один из ключевых штабов Ирана

ЦАХАЛ: Израиль нанес удары по штабу внутренней безопасности Ирана в Альборзе

Военно-воздушные (ВВС) нанесли серию ударов по штабу внутренней безопасности Ирана в провинции Альборз. Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

«ВВС Израиля, действуя по указаниям разведки ЦАХАЛ, завершили 12-ю волну ударов по инфраструктуре иранского режима по всей территории страны. В ходе ударов в провинции Альборз целью стал штаб специального подразделения, отвечающего за все силы внутренней безопасности. Штаб командует всеми специальными подразделениями иранского режима в провинции и руководит вооруженными силами режима», — отмечает оборонное ведомство.

В ЦАХАЛ также сообщили об ударах по «дополнительным целям», принадлежащим Корпусу стражей исламской революции (КСИР) и полувоенному ополчению «Басидж», а также по центральному командному пункту вооруженных сил внутренней безопасности.

Ранее газета The Financial Times (FT) со ссылкой на израильского чиновника сообщила, что Израиль начал «третью фазу» войны против Ирана. Он подчеркнул, что израильская сторона готовится к «долгим неделям» боевых действий.

