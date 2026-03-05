Реклама

5 марта 2026Мир

В Израиле объявили новую фазу войны против Ирана

FT: Израиль сообщил о начале третьей фазы войны с Ираном
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Израиль начал «третью фазу» войны против Ирана. Об этом сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Третья фаза войны уже началась. Она последовала за первой фазой, которая состояла из ударов по Тегерану в субботу [28 февраля], нацеленных на иранское руководство, а второй стала фаза "100 часов", направленная на уничтожение баллистических ракет, дронов и средств противовоздушной обороны», — сообщил изданию израильский чиновник.

По словам собеседника газеты, цель Израиля состоит в том, чтобы «разрушить военную инфраструктуру иранского режима, включая Корпус стражей Исламской Революции (КСИР)», а также иранские ядерные объектов. Он подчеркнул, что израильская сторона готовится к «долгим неделям» боевых действий.

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Дэн Кейн заявил, что одной из ключевых целей Вашингтона в операции «Эпическая ярость» является лишение Ирана возможности быстро восстановить свой военный потенциал.

