Reuters: Израиль начал следующую фазу атак на Иран

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала следующую фазу атак на Иран, целью которой станут бункеры с баллистическими ракетами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Израильская война в Иране входит во вторую фазу, в рамках которой истребители будут атаковать объекты с находящимися глубоко под землей баллистическими ракетами», — передает агентство слова своих собеседников.

Ранее военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли серию ударов по штабу внутренней безопасности Ирана в провинции Альборз. В ЦАХАЛ также сообщили об ударах по «дополнительным целям», принадлежащим Корпусу стражей исламской революции (КСИР) и полувоенному ополчению «Басидж».