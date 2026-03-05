Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:47, 5 марта 2026Россия

Москалькова рассказала о реакции родственников на освобождение пленных бойцов СВО

Москалькова: Жены и матери плакали, услышав голоса вернувшихся из плена бойцов
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Жены и матери плакали, когда слышали голоса российских бойцов, вернувшихся из плена и позвонивших своим родственникам. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, чьи слова приводит ТАСС.

«Мы видели глаза ребят, их счастливые лица, даже смятение. Многие из них просили позвонить прямо с украинско-белорусской границы, прямо с белорусской земли своим мамам, своим женам», — объяснила она.

По словам омбудсмена, ей слышно было, как женщины плакали во время телефонного разговора и радовались возвращению участников спецоперации.

Ранее стало известно, что Москва и Киев 5-6 марта проведут обмен военнопленными по формуле 500 на 500. Всем возвращенным из плена российским военным будет оказана необходимая медицинская и психологическая помощь. Первый этап, во время которого вернули 200 российских солдат, уже состоялся.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о запросе от США на участие Киева в ситуации на Ближнем Востоке

    «Радиостанция Судного дня» передала сообщения про неказистого жиротряса

    В российском городе дерево рухнуло на жилой дом

    Российский телеведущий пожаловался на испражняющихся на улицах одной страны людей

    Москалькова рассказала о реакции родственников на освобождение пленных бойцов СВО

    Российское посольство заявило о спекуляции молдавских СМИ

    Квартиру из «Реальных пацанов» продадут в российском городе

    Столкнувшаяся с бойкотом зрителей Лолита повысила гонорар на миллионы рублей

    Перечислены самые модные бикини в 2026 году

    Сийярто прокомментировал угрозы Зеленского в адрес в Орбана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok