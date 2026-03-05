Москалькова рассказала о реакции родственников на освобождение пленных бойцов СВО

Москалькова: Жены и матери плакали, услышав голоса вернувшихся из плена бойцов

Жены и матери плакали, когда слышали голоса российских бойцов, вернувшихся из плена и позвонивших своим родственникам. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, чьи слова приводит ТАСС.

«Мы видели глаза ребят, их счастливые лица, даже смятение. Многие из них просили позвонить прямо с украинско-белорусской границы, прямо с белорусской земли своим мамам, своим женам», — объяснила она.

По словам омбудсмена, ей слышно было, как женщины плакали во время телефонного разговора и радовались возвращению участников спецоперации.

Ранее стало известно, что Москва и Киев 5-6 марта проведут обмен военнопленными по формуле 500 на 500. Всем возвращенным из плена российским военным будет оказана необходимая медицинская и психологическая помощь. Первый этап, во время которого вернули 200 российских солдат, уже состоялся.