15:13, 5 марта 2026Бывший СССР

МИД России сообщил об обмене с Украиной сотнями военнопленных

МИД России: Москва и Киев 5-6 марта проведут обмен по формуле 500 на 500
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Москва и Киев 5-6 марта проведут обмен военнопленными по формуле 500 на 500. Об этом сообщило Министерство иностранных дел России в Telegram.

«В результате сложного переговорного процесса 5 марта с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 200 российских военнослужащих. Их освобождение из плена стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера Объединенных Арабских Эмиратов и Соединенных Штатов Америки», — говорится в заявлении.

Уточняется, что 6 марта планируется провести еще один обмен — по формуле 300 на 300. Всем возвращенным из плена российским военным будет оказана необходимая медицинская и психологическая помощь.

Ранее новый обмен пленными между Россией и Украиной прокомментировал помощник президента России Владимира Путина Владимир Мединский. Он сообщил, что процедура проходит в рамках договоренностей, достигнутых на переговорах в Женеве.

