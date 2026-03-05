Помощник Путина назвал особенность нового обмена пленными с Украиной

Мединский: За 5 и 6 марта Россия и Украина обменяются 500 пленными

Новый обмен пленными между Россией и Украиной продлится с 5 по 6 марта. Его особенность назвал помощник президента России Владимира Путина Владимир Мединский в Telegram.

По его словам, за два дня стороны передадут друг другу по 500 военнослужащих. Процедура проходит в рамках договоренностей, достигнутых на переговорах в Женеве.

О том, что на 6 марта намечен обмен по формуле «300 на 300», также сообщили в МИД России. Как рассказали в дипведомстве, посредничество гуманитарного характера оказывают Объединенные Арабские Эмираты и США.

Ранее Минобороны России сообщило о возвращении из плена 200 российских военнослужащих. Украинской стороне передали аналогичное число солдат.