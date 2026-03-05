Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:52, 5 марта 2026Россия

Появились первые кадры с освобожденными из плена ВСУ россиянами

Минобороны России опубликовало видео с освобожденными из плена ВСУ бойцами
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

В сети появились первые кадры с бойцами, освобожденными из плена Вооруженных сил Украины в ходе нового обмена. Видео опубликовало Минобороны России в Telegram.

На записи видно, как освобожденные солдаты, обернутые в полотнища с триколором, под аплодисменты садятся в автобус. Внутри они троекратно скандируют: «Ура!».

По данным ведомства, сейчас военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где получают психологическую и медицинскую помощь. Все они будут доставлены в Россию, где пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что обмен будет проходить с 5 по 6 марта. За два дня стороны передадут друг другу по 500 военнослужащих. Первый этап процедуры состоялся по формуле 200 на 200. Посредничество гуманитарного характера оказывают Объединенные Арабские Эмираты и США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иранские дроны впервые ударили по Азербайджану. Тегеран отрицает атаку, Алиев требует извинений и дал поручение армии

    В постсоветской республике из-за дронов провели экстренное заседание Совета безопасности

    Первый звонок россиянина жене после 18 месяцев плена попал на видео

    Популярные препараты связали со снижением риска зависимостей от алкоголя и никотина

    Названа подоплека приговора бывшему замкомандующего военным округом России

    Безопасность отдыха россиян в Турции оценили на фоне запущенной Ираном ракеты

    Двое российских бойцов СВО спасли подбитый танк под обстрелами ВСУ

    Конфликт на Украине обернулся для Европы катастрофой

    Алиев рассказал о надеждах живущих в Иране азербайджанцев после удара по Нахичевани

    Иран пригрозил США «таким болотом, из которого они не выберутся»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok