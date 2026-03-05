Появились первые кадры с освобожденными из плена ВСУ россиянами

Минобороны России опубликовало видео с освобожденными из плена ВСУ бойцами

В сети появились первые кадры с бойцами, освобожденными из плена Вооруженных сил Украины в ходе нового обмена. Видео опубликовало Минобороны России в Telegram.

На записи видно, как освобожденные солдаты, обернутые в полотнища с триколором, под аплодисменты садятся в автобус. Внутри они троекратно скандируют: «Ура!».

По данным ведомства, сейчас военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где получают психологическую и медицинскую помощь. Все они будут доставлены в Россию, где пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что обмен будет проходить с 5 по 6 марта. За два дня стороны передадут друг другу по 500 военнослужащих. Первый этап процедуры состоялся по формуле 200 на 200. Посредничество гуманитарного характера оказывают Объединенные Арабские Эмираты и США.