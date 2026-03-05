Названы неожиданные проблемы Трампа из-за атаки на Иран

Американист Дубравский: Конфликт США с Ираном ударит по рейтингам Трампа

Конфликт США с Ираном ударит по рейтингам президента Дональда Трампа и всей Республиканской партии на предстоящих в ноябре промежуточных выборах в Конгресс. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал американист, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

«Трамп столкнулся с несколькими рисками. Это падение его собственных рейтингов и всей Республиканской партии. Также это нанесет удар по привлекательности республиканцев на ближайших выборах», — ответил политолог.

При этом Дубравский подчеркнул, что оппозиция среди демократических конгрессменов не может воспрепятствовать Трампу и он пользуется законными положениями в атаках по Ирану. В частности, он указал, что попытка применить Закон о военных полномочиях — резолюцию времен войны во Вьетнаме, которая ограничивает возможности президента развертывать войска без одобрения законодателей — вряд ли повлияет на хозяина Белого дома и его политику.

Пока у республиканцев большинство, такие резолюции могут и не пройти голосование в Сенате. (...) Кроме того, Трамп действует верно — с точки зрения закона он имеет право наносить удары до 60 дней, поэтому время у него есть Павел Дубравский американист, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг»

Промежуточные выборы в США 2026 года состоятся 3 ноября 2026 года. Они определят состав Конгресса 120-го созыва. В Палате представителей разыгрываются все 435 мест, а в Сенате 35 кресел из 100. Согласно текущим соцопросам, демократы в среднем на 5 или 6 процентов обходят республиканцев.