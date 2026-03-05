Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:39, 5 марта 2026Силовые структуры

Обезвредившие взрывное устройство саперы во дворе дома в Москве попали на видео

Саперы обезвредили СВУ под машиной на юге Москвы, опасности нет
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Саперы обезвредили взрывное устройство, найденное под автомобилем на парковке у жилого дома на юге Москвы. Их работа попала на видео, опубликованное Telegram-каналом Mash.

На кадрах виден двор между домами, слышен звук хлопка.

Для саперных работ был привлечен специальный робот. После обнаружения подозрительного предмета под машиной, припаркованной во дворе жилого дома на улице Мусы Джалиля, правоохранительные органы оцепили прилегающую территорию.

В настоящее время оцепление снято, сообщает ТАСС. Специалисты выезжали и установили, что подозрительный предмет опасности не представляет.

В ночь на 24 февраля на северо-востоке Москвы смертник бросил в сторону автомобиля ДПС самодельное взрывное устройство (СВУ). Жертвой нападения стал один сотрудник ГАИ. По предварительной информации, преступник также скончался на месте происшествия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД Азербайджана отреагировал на атаки иранских дронов

    У иракского порта из-за взрыва повредился танкер Sonangol Namibe

    Россияне перечислили главные качества мужчины

    Трампу предсказали позорное поражение в Иране

    В России объяснили испарение духа Анкориджа

    Китайцы начали занимать онлайн-бизнес в России

    Медведев язвительно высказался про Трампа и НАТО

    В посольстве Мальты прокомментировали атаку на российский газовоз

    Россияне массово устремились в три региона страны в конце зимы

    Школьник не пережил падения в открытый канализационный люк около автокемпинга

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok