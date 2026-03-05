Обезвредившие взрывное устройство саперы во дворе дома в Москве попали на видео

Саперы обезвредили СВУ под машиной на юге Москвы, опасности нет

Саперы обезвредили взрывное устройство, найденное под автомобилем на парковке у жилого дома на юге Москвы. Их работа попала на видео, опубликованное Telegram-каналом Mash.

На кадрах виден двор между домами, слышен звук хлопка.

Для саперных работ был привлечен специальный робот. После обнаружения подозрительного предмета под машиной, припаркованной во дворе жилого дома на улице Мусы Джалиля, правоохранительные органы оцепили прилегающую территорию.

В настоящее время оцепление снято, сообщает ТАСС. Специалисты выезжали и установили, что подозрительный предмет опасности не представляет.

В ночь на 24 февраля на северо-востоке Москвы смертник бросил в сторону автомобиля ДПС самодельное взрывное устройство (СВУ). Жертвой нападения стал один сотрудник ГАИ. По предварительной информации, преступник также скончался на месте происшествия.