«ВО»: Пентагон направил на Ближний Восток «самолет Судного дня» E-6B Mercury

Пентагон направил на Ближний Восток самолет управления и связи Boeing E-6 Mercury. Его также называют «самолетом Судного дня», о переброске борта в зону конфликта сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель» («ВО»).

Уточняется, что такой самолет, как правило, используется для связи с подлодными лодками, в том числе оснащенными ядерным оружием.

Официального подтверждения перемещениям E-6 Mercury нет.

Ранее сообщалось о появлении «самолета Судного дня» в Вашингтоне прямо перед началом ежегодного обращения американского лидера Дональда Трампа к конгрессу. Борт совершил посадку на военной базе Эндрюс недалеко от центра города, которую используют американские военные и сам Трамп для внутренних и международных рейсов.