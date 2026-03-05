Реклама

17:49, 5 марта 2026Россия

Путин назвал суровыми условия для российских бойцов в зоне СВО

Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Гавриил Григоров / POOL / РИА Новости

Условия, в которых ведут боевые действия российские бойцы в зоне проведения специальной военной операции (СВО), являются суровыми. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

Глава государства рассказал об этом во время встречи с женщинами-представительницами различных профессий.

«Преодоление водных преград, они спят на земле и так далее. Это тяжелая работа, кроме всего прочего. Кроме того, что это опасно для жизни и здоровья, это ещё и тяжелая работа», — объяснил президент.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее высказался о надеждах Москвы по СВО. По его словам, желание дипломатического урегулирования конфликта на Украине не покидало Россию с самого начала специальной военной операции.

