12:53, 24 февраля 2026

Песков высказался о надеждах России по СВО

Песков: Надежда на дипломатическое урегулирование по Украине не покидала Россию
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Карпухин / POOL / РИА Новости

Надежда на дипломатическое урегулирование конфликта на Украине не покидала Россию с самого начала специальной военной операции (СВО). Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Вы знаете, что с самого начала были предприняты усилия для того, чтобы завершить это мирным путем», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков отметил в годовщину начала СВО готовность России к решению конфликта дипломатическим путем и подчеркнул, что Москва продолжит добиваться целей спецоперации. Он подчеркнул, что в рамках урегулирования конфликта на Украине российская сторона неоднократно выступала с инициативами, включая разработанный весной 2022 года проект мирного соглашения.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова раскрыла одну из причин начала СВО. Дипломат подчеркнула, что Киев отказался от одной из основ международного признания его суверенитета — нейтрального статуса страны.

