Россиянин сдал в аренду чужую квартиру и поплатился

Житель Оренбурга сдал в аренду чужую квартиру и поплатился

Житель Оренбурга обокрал и сдал в аренду чужое жилье, после чего поплатился за это. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе Дзержинского районного суда.

В декабре 2025 года 29-летний мужчина арендовал на сутки квартиру на улице Салмышской и вынес оттуда телевизор, приставку, подушки и плед, а затем разместил в сети объявление о долгосрочной аренде этого же объекта. Когда желающий снять жилье нашелся, злоумышленник показал ему квартиру и взял с него плату за аренду, а также залог в размере 20 тысяч рублей. После этого потерпевший въехал в квартиру, а на следующий день собственница обнаружила пропажу вещей и незнакомого мужчину в своем жилье.

Обманутые мошенником россияне обратились в полицию. Суд назначил ему принудительные работы на срок до 11 месяцев с удержанием 10 процентов из зарплаты в доход государства.

