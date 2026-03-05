Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:49, 5 марта 2026Экономика

Россиянин сдал в аренду чужую квартиру и поплатился

Житель Оренбурга сдал в аренду чужую квартиру и поплатился
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Житель Оренбурга обокрал и сдал в аренду чужое жилье, после чего поплатился за это. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе Дзержинского районного суда.

В декабре 2025 года 29-летний мужчина арендовал на сутки квартиру на улице Салмышской и вынес оттуда телевизор, приставку, подушки и плед, а затем разместил в сети объявление о долгосрочной аренде этого же объекта. Когда желающий снять жилье нашелся, злоумышленник показал ему квартиру и взял с него плату за аренду, а также залог в размере 20 тысяч рублей. После этого потерпевший въехал в квартиру, а на следующий день собственница обнаружила пропажу вещей и незнакомого мужчину в своем жилье.

Обманутые мошенником россияне обратились в полицию. Суд назначил ему принудительные работы на срок до 11 месяцев с удержанием 10 процентов из зарплаты в доход государства.

Ранее сообщалось, что житель Липецка обманом продал чужую квартиру и вывез экс-собственницу в лес.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это истощение в ненужной войне». Почему в США заговорили о расколе в Белом доме и какие проблемы ждут Трампа из-за Ирана?

    Футболист «Краснодара» обвинил фанатов ЦСКА в расизме

    Вернувшаяся из Дубая россиянка описала опыт фразой «сидели до четырех утра в убежище»

    Стало известно о контактах России и Турции по угрозам «Турецкому потоку»

    В России подешевели отечественные машины

    Драка у станции метро в Москве закончилась убийством

    Окровавленную пенсионерку нашли на тротуаре в российском городе

    Иран ударил по американскому военному объекту

    На Украине переговоры с США о покупке дронов у Киева описали одним словом

    Китай отреагировал на перебои с поставками нефти с Ближнего Востока

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok