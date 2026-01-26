Россиянин обманом продал чужую квартиру и вывез бывшую собственницу в лес

Липчанин получил 12 лет за мошенничество с квартирой и похищение собственницы

Суд приговорил к 12 годам колонии жителя Липецка за мошенничество с чужой квартирой и похищение людей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном управлении Следственного комитета России.

Как установил суд, в июне 2018 года мужчина подыскал хозяйку квартиры, которая злоупотребляла алкоголем, и предложил улучшить ее жилищные условия. После подписания договора купли-продажи он вместе с подельником забрал у бывшей собственницы 1,5 миллиона рублей, которые потратил на свои нужды. Когда женщина вместе с сожителем попыталась вернуться в проданную квартиру, злоумышленники вывезли их в лес и избили монтировкой, а затем поместили под контроль знакомого в общежитие.

Суд признал мужчину виновным по статьям 159 («Мошенничество») и 126 («Похищение человека») УК РФ. Расследование дела в отношении его подельника приостановлено в связи с его участием в специальной военной операции.

Ранее суд отправил под домашний арест двух подростков из Барнаула, которые подозреваются в поджоге сотовых вышек.