Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:39, 26 января 2026Силовые структуры

Россиянин обманом продал чужую квартиру и вывез бывшую собственницу в лес

Липчанин получил 12 лет за мошенничество с квартирой и похищение собственницы
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Суд приговорил к 12 годам колонии жителя Липецка за мошенничество с чужой квартирой и похищение людей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном управлении Следственного комитета России.

Как установил суд, в июне 2018 года мужчина подыскал хозяйку квартиры, которая злоупотребляла алкоголем, и предложил улучшить ее жилищные условия. После подписания договора купли-продажи он вместе с подельником забрал у бывшей собственницы 1,5 миллиона рублей, которые потратил на свои нужды. Когда женщина вместе с сожителем попыталась вернуться в проданную квартиру, злоумышленники вывезли их в лес и избили монтировкой, а затем поместили под контроль знакомого в общежитие.

Суд признал мужчину виновным по статьям 159 («Мошенничество») и 126 («Похищение человека») УК РФ. Расследование дела в отношении его подельника приостановлено в связи с его участием в специальной военной операции.

Ранее суд отправил под домашний арест двух подростков из Барнаула, которые подозреваются в поджоге сотовых вышек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Упал в обморок». «Звездному» адвокату огласили приговор по резонансному делу. В числе фигурантов — бывшие сотрудники ФСБ и СК

    Раскрыты варианты обогатиться после завершения СВО

    Хакеры заблокировали машины россиян

    Владельца дома оштрафовали на два десятка тысяч фунтов за сруб 28 деревьев

    Депутат рассказал о новых налогах для самозанятых россиян

    В России предложили маркировать туалетную бумагу

    В Кремле ответили на вопрос о смене состава переговорной группы России

    75-летняя Надежда Бабкина показала фото времен студенчества

    Нежелание москвички воспитывать сына привело к жестокой расправе

    Меньшова поддержала протест выпускников Школы-студии МХАТ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok