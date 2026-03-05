Реклама

Россия
10:33, 5 марта 2026Россия

Озвучена связанная со Сталиным альтернативная версия истории СССР

Депутат Госдумы Останина: СССР существовал бы до сих пор, проживи Сталин больше
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Я. Юровский / РИА Новости

СССР просуществовал бы до сегодняшнего дня, если бы второй руководитель этого государства Иосиф Сталин прожил бы дольше. Такую альтернативную версию истории страны, связанную с этим руководителем, озвучила депутат Госдумы Нина Останина.

По ее словам, уход Сталина был «поистине безвременным», так как «заменить его оказалось некому».

«При всей объективности процессов мировой истории я убеждена, что, проживи Сталин еще хотя бы лет десять, и Советский Союз существовал бы до сих пор. (...) Имя его бессмертно», — заявила парламентарий.

5 марта 2026 года исполняется 73 года со дня смерти Сталина. После нее началась ожесточенная борьба за власть. Историк Рудольф Пихоя отмечал, что к 1953 году проводившаяся Сталиным политика полностью себя исчерпала и его смерть наступила очень вовремя.

