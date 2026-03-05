Озвучена связанная со Сталиным альтернативная версия истории СССР

Депутат Госдумы Останина: СССР существовал бы до сих пор, проживи Сталин больше

СССР просуществовал бы до сегодняшнего дня, если бы второй руководитель этого государства Иосиф Сталин прожил бы дольше. Такую альтернативную версию истории страны, связанную с этим руководителем, озвучила депутат Госдумы Нина Останина.

По ее словам, уход Сталина был «поистине безвременным», так как «заменить его оказалось некому».

«При всей объективности процессов мировой истории я убеждена, что, проживи Сталин еще хотя бы лет десять, и Советский Союз существовал бы до сих пор. (...) Имя его бессмертно», — заявила парламентарий.

5 марта 2026 года исполняется 73 года со дня смерти Сталина. После нее началась ожесточенная борьба за власть. Историк Рудольф Пихоя отмечал, что к 1953 году проводившаяся Сталиным политика полностью себя исчерпала и его смерть наступила очень вовремя.