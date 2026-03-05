Турист украл фламинго из вольера в отеле США и вырвал у него крыло

Турист из Канады украл фламинго в отеле Лас-Вегаса, США, и покалечил его в номере. Подробностями истории поделился портал KLAS 8 News Now.

Во вторник, 3 марта, в полицию Лас-Вегаса сообщили о мужчине, позже опознанном как 33-летний Митчелл Фэйрбарн из Онтарио, который рано утром проник в вольер с птицами, причинив им травмы. Более того, злоумышленник забрал фламинго по кличке Пичи к себе в номер и вырвал у него крыло.

Позже правоохранители обнаружили в комнате, где жил Фэйрбарн, большое окровавленное перо. А в телефоне туриста полиция нашла несколько фотографий и видео, на которых он запечатлен с птицей, включая запись, где он ее мучает. В беседе со стражами правопорядка канадец рассказал, что фламинго якобы находился в «бедственном положении», и он решил «вправить ему крыло».

Фэйрбарна арестовали по обвинению в жестоком обращении с животными. На заседании суда его отпустили под залог в размере 12 тысяч долларов (около 933 тысяч рублей) и обязали сдать паспорт. Несмотря на то, что мужчина внес указанную сумму, по состоянию на полдень среды, 4 марта, он по-прежнему числился в следственном изоляторе округа Кларк.

Тем временем представители компании Caesars Entertainment, владеющей отелем Flamingo, где произошел инцидент, сообщили, что пострадавшая птица Пичи находится под присмотром ветеринаров. Следующее заседание по делу Фэйрбарна было назначено на понедельник, 9 марта.

