Туристы забросали морское животное камнями и были объявлены в розыск

SFGate: Туристы забросали камнями морского слона в заповеднике Пойнт-Рейес

Туристы посетили национальный парк в США и забросали отдыхающее на пляже морское животное камнями. Об этом сообщило издание SFGate.

Инцидент произошел в Калифорнии на побережье морского заповедника Пойнт-Рейес 6 декабря. Наблюдавший за прямой трансляцией из Японии очевидец сообщил Службе национальных парков о мужчине и женщине, которые со смотровой площадки горы Чимни-Рок бросались камнями в морского слона.

По данным видеонаблюдения, булыжники попали в млекопитающее, о его состоянии на данный момент ничего неизвестно. Сотрудники ведомства подчеркнули, что животные этого вида находятся под защитой закона. Злоумышленники были объявлены в розыск.

