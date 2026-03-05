У иракского порта из-за взрыва повредился танкер Sonangol Namibe

Танкер Sonangol Namibe получил повреждения при взрыве у порта Хор-эз-Зубайр

Стало известно о повреждении танкера Sonangol Namibe под флагом Багамских Островов у иракского порта Хор-эз-Зубайр. Это произошло из-за взрыва у левого борта судна, сообщает Reuters со ссылкой на представителя компании Sonangol Marine Services.

Агентство отметило, что небольшое судно приблизилось к левому борту танкера, и через некоторое время раздался громкий взрыв. Известно, что через борт судна проникает вода, но оно остается на плаву.

Ранее Иран нанес ракетный удар по американскому нефтяному танкеру в северной части Персидского залива.