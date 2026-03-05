Иран сообщил об ударе по танкеру США в Персидском заливе

КСИР сообщил о ракетном ударе по танкеру США в северной части Персидского залива

Иран нанес ракетный удар по американскому нефтяному танкеру в северной части Персидского залива. Об этом сообщили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР), передает агентство Tasnim.

«Американский танкер был поражен сегодня утром в северной части Персидского залива Военно-морскими силами КСИР. В настоящее время судно горит», — сказано в публикации.

В КСИР подчеркнули, что до окончания боевых действий Иран будет осуществлять контроль судоходства через Ормузский пролив и не будет пропускать суда, принадлежащие США, Израилю и европейским странам.

Ранее США с помощью подлодки атаковали фрегат Военно-морских сил Ирана Dena у берегов Шри-Ланки. На судне начался пожар, а затем произошел мощный взрыв. После атаки с корабля было извлечено не менее 80 тел.