10:42, 5 марта 2026Мир

Иран сообщил об ударе по танкеру США в Персидском заливе

КСИР сообщил о ракетном ударе по танкеру США в северной части Персидского залива
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Иран нанес ракетный удар по американскому нефтяному танкеру в северной части Персидского залива. Об этом сообщили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР), передает агентство Tasnim.

«Американский танкер был поражен сегодня утром в северной части Персидского залива Военно-морскими силами КСИР. В настоящее время судно горит», — сказано в публикации.

В КСИР подчеркнули, что до окончания боевых действий Иран будет осуществлять контроль судоходства через Ормузский пролив и не будет пропускать суда, принадлежащие США, Израилю и европейским странам.

Ранее США с помощью подлодки атаковали фрегат Военно-морских сил Ирана Dena у берегов Шри-Ланки. На судне начался пожар, а затем произошел мощный взрыв. После атаки с корабля было извлечено не менее 80 тел.

