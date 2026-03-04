Реклама

17:32, 4 марта 2026Мир

Раскрыто число жертв с атакованного США иранского фрегата

МИД Шри-Ланки: После атаки США на иранский фрегат погибло не менее 80 человек
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

После атаки США на иранский фрегат IRIS Dena у берегов Шри-Ланки погибло не менее 80 человек. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел (МИД) островного государства Арун Хемачандра, передает ТАСС.

«На данный момент с затонувшего у берегов Шри-Ланки иранского военно-морского корабля IRIS Dena извлечено около 80 тел», — сказал дипломат.

Ранее сообщалось, что иранский фрегат IRIS Dena у берегов Шри-Ланки был атакован подводной лодкой.

После этого министр войны США Пит Хегсет заявил, что США торпедировали боевой корабль Военно-морских сил (ВМС) Ирана в Индийском океане. «Вчера в Индийском океане американская подводная лодка потопила иранский боевой корабль, который полагал, что находится в безопасности в международных водах. Вместо этого он был потоплен при помощи торпеды», — сообщил шеф Пентагона.

