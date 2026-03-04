Реклама

13:30, 4 марта 2026Мир

Подлодка атаковала иранский фрегат IRIS Dena у берегов Шри-Ланки

OutlookIndia: Подлодка атаковала иранский фрегат IRIS Dena у берегов Шри-Ланки
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Silvia Izquierdo / AP

Подлодка атаковала иранский фрегат IRIS Dena у берегов Шри-Ланки, пострадали не менее 78 человек. Об этом сообщают Reuters и OutlookIndia.

По словам одного чиновника, 32 человека были госпитализированы после того, как их спасли с тонущего иранского военного корабля у южного побережья Шри-Ланки.

Высокопоставленный чиновник министерства здравоохранения Анил Джасингхе заявил, что один из пострадавших находится в критическом состоянии, семерым оказывается неотложная помощь, а остальные получили незначительные травмы.

Министр иностранных дел Шри-Ланки Виджита Херат сообщила парламенту, что военно-морские силы страны были проинформированы о том, что IRIS Dena, на борту которого находилось 180 человек, терпит бедствие. Государство направило корабли и самолеты для проведения спасательных работ.

Ранее израильский истребитель F-35I «Адир» сбил над Тегераном истребитель Як-130, принадлежащий иранским военно-воздушным силам. По данным ЦАХАЛ, это первый в истории случай, когда пилотируемый истребитель сбивается самолетом F-35I.

