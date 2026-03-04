США торпедировали иранский корабль в международных водах

Хегсет: США торпедировали боевой корабль ВМС Ирана в Индийском океане

США торпедировали боевой корабль Военно-морских сил (ВМС) Ирана в Индийском океане. Об этом сообщил министр войны США Пит Хегсет, передает ТАСС.

«Вчера в Индийском океане американская подводная лодка потопила иранский боевой корабль, который полагал, что находится в безопасности в международных водах. Вместо этого он был потоплен при помощи торпеды», — сообщил шеф Пентагона.

По словам Хегсета, США впервые со времен Второй мировой войны потопили иностранное судно торпедой. Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Дэн Кейн добавил, что США приступают к нанесению ударов вглубь территории Ирана.

Ранее опрошенные газетой «Известия» эксперты заявили, что возможная потеря Ираном военного флота некритична, поскольку не помешает Тегерану заблокировать Ормузский пролив.