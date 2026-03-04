Подлодка США потопила иранский фрегат в тысячах километров от Персидского залива. Удар торпеды по кораблю сняли на видео

Торпедирование фрегата ВМС Ирана Dena подлодкой США сняли на видео

Иранский фрегат IRIS Dena был атакован у берегов Шри-Ланки, жертвами удара американской подводной лодки стали десятки человек.

Всего на борту находилось 180 человек. Соединенные Штаты торпедировали боевой корабль Военно-морских сил Ирана в Индийском океане, раскрыл подробности американский министр войны Пит Хегсет.

Вчера в Индийском океане американская подводная лодка потопила иранский боевой корабль, который полагал, что находится в безопасности в международных водах. Вместо этого он был потоплен при помощи торпеды Пит Хегсет шеф Пентагона

По его словам, это было первым потоплением вражеского корабля торпедой со времен Второй мировой войны, однако в действительности в 1971 году пакистанская подлодка «Хангор» торпедировала индийский фрегат «Кукри». Однако в контексте того, что это первый подобный случай после Второй мировой войны применительно к подлодкам Военно-морских сил США, его слова верны.

Тела иранских моряков извлекают из фургона и перевозят в морг больницы Карапития Фото: Thilina Kaluthotage / Reuters

Жертвами удара стали по меньшей мере 80 человек

Власти Шри-Ланки сообщают о смерти минимум 80 человек в результате удара американской подводной лодки по иранскому военному кораблю. Есть и те, кого удалось спасти, а также пропавшие без вести.

Судно направлялось в Иран из восточного индийского порта, когда по нему нанесли удар. Попадание торпеды, согласно опубликованным в сети кадрам, пришлось в кормовую часть судна. Из-за взрыва его буквально подбросило в воздух. После на фрегате начался пожар, а затем произошел мощный взрыв.

Данный фрегат — один из самых современных военных кораблей Ирана. Судно было введено в строй в 2021 году и оснащено ракетами класса «земля-воздух», противокорабельными ракетами, пушками, пулеметами и торпедными аппаратами.

США настроены опустить весь иранский флот на дно

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Дэн Кейн на пресс-конференции указал, что американская сторона уже уничтожила более 20 иранских военно-морских судов, не считая фрегата, находившегося за пределами района боевых действий. Таким образом Штаты «фактически нейтрализовали крупное военно-морское присутствие Ирана в регионе».

Пострадавший после атаки подводной лодки на иранский военный корабль Фото: Thilina Kaluthotage / Reuters

Как до этого отмечал американский адмирал Брэд Купер, Соединенные Штаты сосредоточены на уничтожении всего, что «может стрелять по нам», в том числе и иранского флота.

По его словам, уже была уничтожена в том числе самая боеспособная подводная лодка Ирана, недалеко от Бендер-Аббаса была подтоплена подлодка типа «Фатех». Центральное командование США также уточняет, что наиболее боеспособная подводная лодка в настоящее время пробита и выведена из строя.

Известно также, что у Тегерана имеются подлодки российского производства — проекта «Варшавянка» (по кодификации НАТО — Kilo). Их также называли самым ценным активом подводного флота Ирана. По состоянию на 4 марта, предварительно, они не пострадали.