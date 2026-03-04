Реклама

Мир
18:22, 4 марта 2026Мир

Подлодка США потопила иранский фрегат в тысячах километров от Персидского залива. Удар торпеды по кораблю сняли на видео

Торпедирование фрегата ВМС Ирана Dena подлодкой США сняли на видео
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

Иранский фрегат IRIS Dena был атакован у берегов Шри-Ланки, жертвами удара американской подводной лодки стали десятки человек.

Всего на борту находилось 180 человек. Соединенные Штаты торпедировали боевой корабль Военно-морских сил Ирана в Индийском океане, раскрыл подробности американский министр войны Пит Хегсет.

Вчера в Индийском океане американская подводная лодка потопила иранский боевой корабль, который полагал, что находится в безопасности в международных водах. Вместо этого он был потоплен при помощи торпеды

Пит Хегсетшеф Пентагона

По его словам, это было первым потоплением вражеского корабля торпедой со времен Второй мировой войны, однако в действительности в 1971 году пакистанская подлодка «Хангор» торпедировала индийский фрегат «Кукри». Однако в контексте того, что это первый подобный случай после Второй мировой войны применительно к подлодкам Военно-морских сил США, его слова верны.

Тела иранских моряков извлекают из фургона и перевозят в морг больницы Карапития

Фото: Thilina Kaluthotage / Reuters

Жертвами удара стали по меньшей мере 80 человек

Власти Шри-Ланки сообщают о смерти минимум 80 человек в результате удара американской подводной лодки по иранскому военному кораблю. Есть и те, кого удалось спасти, а также пропавшие без вести.

Судно направлялось в Иран из восточного индийского порта, когда по нему нанесли удар. Попадание торпеды, согласно опубликованным в сети кадрам, пришлось в кормовую часть судна. Из-за взрыва его буквально подбросило в воздух. После на фрегате начался пожар, а затем произошел мощный взрыв.

Данный фрегат — один из самых современных военных кораблей Ирана. Судно было введено в строй в 2021 году и оснащено ракетами класса «земля-воздух», противокорабельными ракетами, пушками, пулеметами и торпедными аппаратами.

США настроены опустить весь иранский флот на дно

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Дэн Кейн на пресс-конференции указал, что американская сторона уже уничтожила более 20 иранских военно-морских судов, не считая фрегата, находившегося за пределами района боевых действий. Таким образом Штаты «фактически нейтрализовали крупное военно-морское присутствие Ирана в регионе».

Пострадавший после атаки подводной лодки на иранский военный корабль

Фото: Thilina Kaluthotage / Reuters

Как до этого отмечал американский адмирал Брэд Купер, Соединенные Штаты сосредоточены на уничтожении всего, что «может стрелять по нам», в том числе и иранского флота.

По его словам, уже была уничтожена в том числе самая боеспособная подводная лодка Ирана, недалеко от Бендер-Аббаса была подтоплена подлодка типа «Фатех». Центральное командование США также уточняет, что наиболее боеспособная подводная лодка в настоящее время пробита и выведена из строя.

Известно также, что у Тегерана имеются подлодки российского производства — проекта «Варшавянка» (по кодификации НАТО — Kilo). Их также называли самым ценным активом подводного флота Ирана. По состоянию на 4 марта, предварительно, они не пострадали.

