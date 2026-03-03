«Путь к прекращению войны». В Иране рассказали, кто может остановить конфликт на Ближнем Востоке

МИД Ирана призвал Совбез ООН остановить войну на Ближнем Востоке

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал способ прекратить войну на Ближнем Востоке. По его словам, для этого требуется остановиться агрессора. Сделать это, указал Багаи, подвластно одному органу.

Путь к прекращению войны заключается в том, что они должны остановить агрессора. У Совета Безопасности (ООН) есть обязательство, если он захочет, то может это сделать Исмаил Багаи официальный представитель МИД Ирана

Дипломат добавил, что мировое сообщество должно принять соответствующее решение прежде, чем военные действия распространятся и на другие территории. Он призвал СБ ООН принудить «осуществившие агрессию» стороны к ее прекращению.

Исмаил Багаи Фото: Iranian Foreign Ministry / Globallookpress.com

В Исламской Республике раскрыли ложь о переговорах

В день нападения Израиля и США на Иран американский глава Дональд Трамп заявлял, что иранская сторона в ходе переговоров была почти готова заключить сделку, но в дальнейшем якобы отступила от нее. Об этом также заявлял и спецпосланник лидера США Стив Уиткофф. По его словам, именно невозможность достичь договоренностей в отношении ядерной сделки и привели к началу боевых действий.

В свою очередь, официальный представитель МИД Ирана назвал эти заявления ложью. Он пояснил, что иранская сторона не отказывалась обсуждать сделку с США в ходе переговоров. «То, что они говорили о переговорном процессе, утверждая, что нам было что-то сказано на последнем этапе, а мы это не приняли, является не более, чем ложью», — сказал дипломат.

Иран пообещал своим врагам «врата ада»

Пока стороны не достигли никаких согласий по разрешению конфликта, Иран намерен продолжить атаковать цели США и Израиля.

Врата ада будут открываться США и Израилю с каждой минутой все больше и больше Али Мохаммад Наини генерал

Как указал старший советник главнокомандующего иранскими вооруженными силами Рахим Сафави, Исламская Республика располагает обширными разведданными о военных объектах Израиля. В том числе, подчеркнул он, Иран владеет информацией о местоположении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

В России назвали следующие цели США

По мнению министра иностранных дел Сергея Лаврова, США, вероятно, не ограничатся Венесуэлой, Кубой и Ираном в попытках подчинить себе другие государства. Он напомнил о словах госсекретаря США Марко Рубио, который допустил вариант управления США Ираном так же, как они объявили, что будут управлять Венесуэлой.

«Теперь уже аналогичную схему примеряют для Кубы. И наверное, это не конец», — добавил глава МИД РФ, отметив, что российская сторона считает необходимым решительно высказаться в пользу немедленного прекращения боевых действий на Ближнем Востоке с чьей бы то ни было стороны.