Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал способ прекратить войну на Ближнем Востоке. По его словам, для этого требуется остановиться агрессора. Сделать это, указал Багаи, подвластно одному органу.
Путь к прекращению войны заключается в том, что они должны остановить агрессора. У Совета Безопасности (ООН) есть обязательство, если он захочет, то может это сделать
Дипломат добавил, что мировое сообщество должно принять соответствующее решение прежде, чем военные действия распространятся и на другие территории. Он призвал СБ ООН принудить «осуществившие агрессию» стороны к ее прекращению.
В Исламской Республике раскрыли ложь о переговорах
В день нападения Израиля и США на Иран американский глава Дональд Трамп заявлял, что иранская сторона в ходе переговоров была почти готова заключить сделку, но в дальнейшем якобы отступила от нее. Об этом также заявлял и спецпосланник лидера США Стив Уиткофф. По его словам, именно невозможность достичь договоренностей в отношении ядерной сделки и привели к началу боевых действий.
В свою очередь, официальный представитель МИД Ирана назвал эти заявления ложью. Он пояснил, что иранская сторона не отказывалась обсуждать сделку с США в ходе переговоров. «То, что они говорили о переговорном процессе, утверждая, что нам было что-то сказано на последнем этапе, а мы это не приняли, является не более, чем ложью», — сказал дипломат.
Иран пообещал своим врагам «врата ада»
Пока стороны не достигли никаких согласий по разрешению конфликта, Иран намерен продолжить атаковать цели США и Израиля.
Врата ада будут открываться США и Израилю с каждой минутой все больше и больше
Как указал старший советник главнокомандующего иранскими вооруженными силами Рахим Сафави, Исламская Республика располагает обширными разведданными о военных объектах Израиля. В том числе, подчеркнул он, Иран владеет информацией о местоположении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
В России назвали следующие цели США
По мнению министра иностранных дел Сергея Лаврова, США, вероятно, не ограничатся Венесуэлой, Кубой и Ираном в попытках подчинить себе другие государства. Он напомнил о словах госсекретаря США Марко Рубио, который допустил вариант управления США Ираном так же, как они объявили, что будут управлять Венесуэлой.
«Теперь уже аналогичную схему примеряют для Кубы. И наверное, это не конец», — добавил глава МИД РФ, отметив, что российская сторона считает необходимым решительно высказаться в пользу немедленного прекращения боевых действий на Ближнем Востоке с чьей бы то ни было стороны.