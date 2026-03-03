КСИР пообещал США и Израилю открыть «врата ада»

Наини: Иран продолжит атаковать цели США и Израиля, для них откроют «врата ада»

Иран намерен продолжить атаковать цели США и Израиля, для которых будут открыты «врата ада». Об этом заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Али Мохаммад Наини иранскому агентству Mizan, передает РИА Новости.

«Врагу следует ожидать продолжения целенаправленных атак. Врата ада будут открываться США и Израилю с каждой минутой все больше и больше», — сообщил он.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что войну на Ближнем Востоке можно прекратить остановкой действий со стороны «агрессора». По словам Багаи, международное сообщество должно принять меры, прежде чем военный конфликт распространится на другие страны региона, и принудить США и Израиль к прекращению боевых действий.