Иран раскрыл свои разведданные

Сафави: Иран располагает разведданными, включая местоположение Нетаньяху

Иран располагает обширными разведданными об израильских военных объектах, включая местоположение премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. Об этом заявил помощник и старший советник главнокомандующего иранскими вооруженными силами (ВС) Рахим Сафави, сообщает ТАСС.

«Мы знаем место, где Нетаньяху проводит заседания, наша база данных полностью обновлена», — сказал он.

По словам Сафави, разведка Ирана полностью осведомлена обо всех целях вокруг исламской республики, а также израильских и американских целях.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по нескольким правительственным зданиям в Тегеране, в частности, была совершена атака на резиденцию президента Ирана Масуда Пезешкиана. Отмечается, что израильская армия атаковала комплекс зданий иранского руководства в ночь на вторник, 3 марта.