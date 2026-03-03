Реклама

14:14, 3 марта 2026

Иран раскрыл свои разведданные

Сафави: Иран располагает разведданными, включая местоположение Нетаньяху
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Рахим Сафави

Рахим Сафави. Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Иран располагает обширными разведданными об израильских военных объектах, включая местоположение премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. Об этом заявил помощник и старший советник главнокомандующего иранскими вооруженными силами (ВС) Рахим Сафави, сообщает ТАСС.

«Мы знаем место, где Нетаньяху проводит заседания, наша база данных полностью обновлена», — сказал он.

По словам Сафави, разведка Ирана полностью осведомлена обо всех целях вокруг исламской республики, а также израильских и американских целях.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по нескольким правительственным зданиям в Тегеране, в частности, была совершена атака на резиденцию президента Ирана Масуда Пезешкиана. Отмечается, что израильская армия атаковала комплекс зданий иранского руководства в ночь на вторник, 3 марта.

