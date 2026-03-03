Реклама

13:21, 3 марта 2026

Израиль заявил об атаке на офис президента Ирана

Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Social Media via Reuters

Израиль нанес удары по нескольким правительственным зданиям в Тегеране, в частности, была совершена атака на резиденцию президента Ирана Масуда Пезешкиана. Об этом заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в аккаунте в социальной сети Х.

Отмечается, что израильская армия атаковала комплекс зданий иранского руководства в ночь на вторник, 3 марта.

«В ходе нападения на комплекс были сброшены многочисленные виды оружия на президентскую резиденцию и здание Высшего совета национальной безопасности. Кроме того, атаке подверглись комплекс зданий высшего руководящего органа режима, ответственного за принятие решений в области безопасности, а также иранский институт подготовки офицеров и другие важные объекты инфраструктуры», — сообщается в заявлении.

Ранее разведывательная служба Израиля «Моссад» и подразделения спецназа провели ночную наземную операцию в Иране. По данным иранских источников, израильские авиаудары были нанесены по штаб-квартирам оборонных предприятий в Исфахане.

