Al-Arabiya: Моссад провел ночную наземную операцию в Иране

Разведывательная служба Израиля «Моссад» и подразделения спецназа провели ночную наземную операцию в Иране. Об этом сообщает Al-Arabiya со ссылкой на источники.

«Прошлой ночью на территории Ирана работали сотрудники "Моссада" и спецназа», — говорится в сообщении.

Также по данным иранских источников, израильские авиаудары были нанесены по штаб-квартирам оборонных предприятий в Исфахане.

Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что боевые действия в отношении Ирана не будут длиться бесконечно. Он также отметил, что операция против Ирана якобы сможет открыть эру мира, о которой никто даже не мог мечтать.