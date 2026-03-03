Нетаньяху сделал прогноз о развитии войны с Ираном

Нетаньяху: Бесконечной войны с Ираном не будет, будет быстрая операция

Израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху порассуждал о развитии войны с Ираном. Согласно его прогнозу в интервью Fox News, боевые действия между странами не будут длиться бесконечно.

«Бесконечной войны не будет... Это будет быстрая и решительная операция», — заявил премьер Израиля.

Нетаньяху также выразил мнение, что операция против Ирана якобы сможет открыть эру мира, о которой никто даже не мог мечтать.

Ранее Нетаньяху появился на публике после сообщений об ударе по его офису. Он выступил с заявлением, в котором назвал операцию против Ирана спасением мира.