06:49, 3 марта 2026

Нетаньяху сделал прогноз о развитии войны с Ираном

Александра Синицына
Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху порассуждал о развитии войны с Ираном. Согласно его прогнозу в интервью Fox News, боевые действия между странами не будут длиться бесконечно.

«Бесконечной войны не будет... Это будет быстрая и решительная операция», — заявил премьер Израиля.

Нетаньяху также выразил мнение, что операция против Ирана якобы сможет открыть эру мира, о которой никто даже не мог мечтать.

Ранее Нетаньяху появился на публике после сообщений об ударе по его офису. Он выступил с заявлением, в котором назвал операцию против Ирана спасением мира.

