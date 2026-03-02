Реклама

Нетаньяху появился на публике после сообщений об ударе по его офису

JPost: Нетаньяху назвал операцию против Ирана спасением мира
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху появился на публике после сообщений об ударе по его офису и выступил с заявлением, в котором назвал операцию против Ирана спасением мира. Его слова передает The Jerusalem Post (JPost).

«[Президент США Дональд Трамп] присоединился к нам в этом важнейшем усилии по спасению мира», — заявил Нетаньяху.

Израильский премьер обратил внимание, что он выступает в месте, которое подверглось бомбардировке. По его словам, власти Ирана нападают на мирных жителей, в то время как Израиль нападает на иранские власти, чтобы защитить мирных жителей.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что Иран нанес ракетный удар по офису премьер-министра Израиля. Затем информированный израильский источник опроверг эту информацию.

