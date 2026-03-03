Реклама

«Войны можно вести вечно». Трамп хвастается возможностями США, пока чиновники жалуются на быстрое истощение вооружений

Трамп заявил, что США могут вечно воевать из-за неограниченных запасов снарядов
Варвара Кошечкина
Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Боезапасы среднего и высшего класса у США практически неограниченные, так что воевать можно бесконечно. Такими возможностями похвастался президент Дональд Трамп, пока американские чиновники, напротив, высказывают опасения из-за быстрого истощения вооружений на фоне активных военных действий против Ирана.

Войны можно вести вечно и очень успешно, используя только эти запасы (которые лучше, чем лучшее оружие других стран!). В конечном счете у нас есть хорошие запасы, но этого недостаточно. В отдаленных странах хранится много дополнительного высококачественного вооружения для нас

Дональд Трамп президент США

В то же время высокопоставленный американский чиновник заявил телеканалу CNN, что США готовятся к «значительному увеличению» числа атак в Иране в течение суток 3 марта. При этом он подтвердил, что запасы ракет, особенно Tomahawk, истощаются. Агентство Bloomberg также писало, что арсеналы ракет-перехватчиков у США, Израиля и стран Персидского залива могут истощиться в течение нескольких дней, если Иран не снизит интенсивность ответных ударов.

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

США спешат завершить операцию против Ирана до истощения запасов

К таким выводам пришла газета The Wall Street Journal. Отмечается, что военные ресурсы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, с учетом ответных действий Тегерана, быстро истощаются. При этом у Вашингтона нет возможности восполнять их такими же темпами. Так что Штаты рассчитывают как можно скорее уничтожить ракетные и беспилотные силы Ирана.

Точный объем арсенала американских ракет-перехватчиков неизвестен, но опыт предыдущих операций США на Ближнем Востоке говорит о том, что они расходуются весьма быстро, добавляет WSJ.

В то же время Иран мог сосредоточить подземное производство ракет, благодаря чему запаса оружия у Тегерана может быть больше, чем у Израиля и США, отмечает военный эксперт Юрий Кнутов.

Силы собраны огромные. На американских кораблях находится от 500 до 1 тысячи ракет Tomahawk. Но Иран тоже подготовился, есть подземные хранилища, подземные убежища. Думаю, есть целые подземные города для мирного населения. А что касается запасов, то у Ирана от 2 до 4 тысяч баллистических ракет. Если Иран применяет в день около 100 ракет, то США нужно минимум 100 противоракет

Юрий Кнутоввоенный эксперт

Доктор военных наук, капитан первого ранга запаса Константин Сивков добавлял, что в ходе столкновения с Израилем иранские баллистические ракеты преодолевали расстояние более двух тысяч километров, значит, они могут достать и до Европы.

