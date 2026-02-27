Капитан рассказал о долетающих до Европы ракетах Ирана

Эксперт Сивков: Баллистические ракеты Ирана могут долететь до Европы

Баллистические ракеты, разработанные в Иране, способны долететь до целей на территории Европы. О возможностях иранского оружия доктор военных наук, капитан первого ранга запаса Константин Сивков рассказал изданию News.ru.

Он напомнил, что в ходе столкновения с Израилем иранские баллистические ракеты преодолевали расстояние более двух тысяч километров. «Значит, вполне могут обеспечить дальность и три тысячи километров, даже больше. То есть, в принципе, до Европы они могут достать. Кроме того, Иран сам говорил, что значительная часть американских баз находится в зоне досягаемости его ракет», — сказал эксперт.

Сивков добавил, что баллистические ракеты маневрируют на траектории, поэтому их сложно сбить существующими средствами противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, ракеты способны преодолеть ПВО Израиля и американского флота.

В феврале американское издание TWZ допустило, что возможная операция США в Иране может длиться не дни, а недели. На это указывает количество сил, которые Вашингтон стягивает на Ближний Восток.