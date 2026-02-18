В США раскрыли масштаб предстоящей операции в Иране

TWZ: Возможная предстоящая операция США в Иране может длиться не дни, а недели

Возможная предстоящая операция Военно-воздушных сил (ВВС) США в Иране может длиться не дни, а недели, на что указывает объем военной техники, перекачиваемой Вашингтоном на Ближний Восток. Об этом пишет американское издание TWZ.

В публикации утверждается, что «последняя волна переброски американских войск на Ближний Восток включает в себя многие недостающие возможности, необходимые для проведения продолжительной воздушной кампании».

«Взятые вместе, силы, которые сейчас собираются на Ближнем Востоке, в сочетании с возможностями ВВС Израиля, включая сотни истребителей, а также бомбардировщиков ВВС США, могли бы обеспечить крупную операцию, которая могла бы длиться не дни, а недели. Вероятно, в ближайшие дни мы увидим развертывание дополнительных сил», — пишет издание.

В январе российский Telegram-канал «Военная хроника» допустил, что США могут использовать в отношении Ирана «югославский сценарий», предполагающий вывод из строя объектов критической инфраструктуры, что приведет к невозможности управления страной.