Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:04, 18 февраля 2026Наука и техника

В США раскрыли масштаб предстоящей операции в Иране

TWZ: Возможная предстоящая операция США в Иране может длиться не дни, а недели
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Ricardo Arduengo / Reuters

Возможная предстоящая операция Военно-воздушных сил (ВВС) США в Иране может длиться не дни, а недели, на что указывает объем военной техники, перекачиваемой Вашингтоном на Ближний Восток. Об этом пишет американское издание TWZ.

В публикации утверждается, что «последняя волна переброски американских войск на Ближний Восток включает в себя многие недостающие возможности, необходимые для проведения продолжительной воздушной кампании».

Материалы по теме:
Пятый элемент. Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
Пятый элемент.Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
28 сентября 2022
Невидимый фронт. Первые в мире стелс-самолеты придумали в СССР. Как эта технология изменила войну?
Невидимый фронт.Первые в мире стелс-самолеты придумали в СССР. Как эта технология изменила войну?
12 октября 2022

«Взятые вместе, силы, которые сейчас собираются на Ближнем Востоке, в сочетании с возможностями ВВС Израиля, включая сотни истребителей, а также бомбардировщиков ВВС США, могли бы обеспечить крупную операцию, которая могла бы длиться не дни, а недели. Вероятно, в ближайшие дни мы увидим развертывание дополнительных сил», — пишет издание.

В январе российский Telegram-канал «Военная хроника» допустил, что США могут использовать в отношении Ирана «югославский сценарий», предполагающий вывод из строя объектов критической инфраструктуры, что приведет к невозможности управления страной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это саботаж». На Западе заявили о расколе украинской делегации на мирных переговорах. Что об этом известно?

    Как получить алименты с отца, у которого «ничего нет». Отвечают юристы

    Самолет Malaysia Airlines «растворился» в небе. Самые интересные версии его судьбы

    В России высказались о начале гонки вооружений после прекращения ДСНВ

    Пострадавших при падении лифта в Таиланде россиян вернули в ту же гостиницу

    Реальный курс рубля вырос с начала года

    Залужного уличили в начале предвыборной кампании «по-украински»

    На полу кабинета в российском институте генетики нашли тело

    Россияне раскрыли отношение к людям в открытой форме в спортзалах

    Назвавшая Юру Борисова дурачком актриса объяснила свои слова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok