В России допустили «югославский сценарий» бомбежек Ирана

США могут использовать в отношении Ирана югославский сценарий

США могут использовать в отношении Ирана «югославский сценарий», предполагающий вывод из строя объектов критической инфраструктуры, что приведет к невозможности управления страной, допускает российский Telegram-канал «Военная хроника».

«Энергосистема Ирана располагает к тому, чтобы основными целями при ударах по ней стали малочисленные электростанции, удобно расположенные для ударов с южного направления, где США сосредоточили свои силы», — говорится в публикации.

Возможными целями для ударов США в этом случае называются, в частности, крупнейшая в стране теплоэлектростанция «Дамаванд», а также изоляция атомной станции в Бушере.

Вопрос о том, будут ли США использовать в Иране «графитовые» кассетные бомбе CBU-94/B с суббоеприпасами BLU-114/B, как в операции «Союзная сила» (удары по Югославии в 1999 году), издание оставляет открытым.

Ранее обозреватель американского издания 19FortyFive Джек Бакби заметил, что иранские субмарины проекта «Варшавянка» российского производства могут представлять главную угрозу для авианосной ударной группировки Военно-морских сил США в Персидском заливе.

Также в январе Telegram-канал «Военный осведомитель» рассказал, что российские ударные вертолеты Ми-28НЭ, поставленные Ирану, попали на фото.