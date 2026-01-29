Реклама

13:50, 29 января 2026Наука и техника

Иранские «Варшавянки» из России сочли главной угрозой для ВМС США

Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Пресс-служба Южного военного округа / Wikimedia

Иранские субмарины проекта «Варшавянка» российского производства могут представлять главную угрозу для авианосной ударной группировки Военно-морских сил (ВМС) США в Персидском заливе, считает обозреватель американского издания 19FortyFive Джек Бакби.

Автор напоминает, что наиболее многочисленными подводными платформами Ирана выступают около 20 мини-субмарин типа Ghadir («Гадир»). Обозреватель уверяет, что данные подлодки оптимизированы для работы в прибрежной зоне, переносят торпеды и способны устанавливать мины. «Это эффективные инструменты, но у них есть некоторые ограничения, особенно в отношении выносливости и живучести. Небольшие дизель-электрические подводные лодки не могут долго оставаться в море, а после обнаружения они уязвимы для современных противолодочных средств и методов», — пишет Бакби.

Наиболее боеспособными подводными платформами Ирана автор считает субмарины проекта «Варшавянка» российского производства, способные действовать в более глубоких водах, то есть за пределами самых мелководных районов Персидского залива. «Они исключительно тихие, и в сочетании с тем фактом, что подводные лодки могут нести тяжелые торпеды и устанавливать мины, становится ясно, насколько ценным активом они являются для иранских военно-морских сил», — уверяет обозреватель.

Бакби признает, что остается открытым вопрос эксплуатационной готовности иранских «Варшавянок». «Сочетание возраста подводных лодок и того факта, что Иран располагает всего тремя из них, означает, что они не всегда готовы к использованию, а когда и готовы, маловероятно, что все три будут задействованы одновременно», — пишет он.

Ранее Telegram-канал «Военный осведомитель» заметил, что российские ударные вертолеты Ми-28НЭ, поставленные Ирану, попали на фото.

Также в январе издание «Военная хроника» отметило, что США начали развертывать новые системы противовоздушной обороны Patriot напротив Ирана — на авиабазе Аль-Удейд в Катаре.

