11:03, 27 января 2026Наука и техника

США начали развертывать новые Patriot напротив Ирана

США начали развертывать новые системы Patriot на авиабазе Аль-Удейд в Катаре
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Chris Drzazgowski / U.S. Air Force / Handout via Reuters

США начали развертывать новые системы противовоздушной обороны Patriot напротив Ирана — на авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Об этом со ссылкой на китайские спутниковые данные сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

Также издание отметило, что не менее пяти боевых кораблей пришвартовались в порту Салман в Бахрейне. «Судя по этим приготовлениям, ударная группировка американцев скоро достигнет полной боевой готовности», — заключает Telegram-канал.

Ранее военный эксперт Института права и национальной безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации Александр Степанов отмечал, что применение российской ракеты «Орешник» в ходе специальной военной операции выявило бессилие американских систем Patriot перед гиперзвуковыми снарядами.

В декабре 2025 года в публикации Центра анализа мировой торговли оружием в журнале «Национальная оборона» сообщалось, что российская система противовоздушной обороны С-400 превосходит американский Patriot в мобильности и разнообразии целей.

