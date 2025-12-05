Реклама

Наука и техника
14:04, 5 декабря 2025

Стало известно о «глохнущем на одно ухо» Patriot

ЦАМТО: С-400 превосходит Patriot в мобильности и разнообразии целей
Иван Потапов
Иван Потапов
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) С-400 превосходит американский Patriot в мобильности и разнообразии целей. Об этом стало известно из публикации Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) в журнале «Национальная оборона».

Эксперты отмечают, что С-400 серьезно превосходит Patriot в «скорости развертывания из походного порядка в боевой». Так, по данным авторов, российская система разворачивается за 5 минут, тогда как американская — за 25. Кроме того, пусковые установки С-400 обеспечивают круговой обстрел, тогда как Patriot «с наклонными направляющими имеют ограниченный сектор обстрела».

Другое преимущество С-400 над Patriot — у российской системы в два раза тяжелее ракеты, из-за чего у снарядов первой дальность полета выше и шире номенклатура поражаемых целей.

Эксперты заключают, что проблемы Patriot «кроются не в технике, а в стратегии», а без спутников данная система ПВО «глохнет на одно ухо».

В ноябре издание Military Watch Magazine заметило, что российские зенитные ракетные системы С-400 успешно отразили беспрецедентную атаку украинских снарядов Army TACtical Missile System (ATACMS) американского производства и эффективно применяются против систем Patriot, поставленных Украине рядом западных стран.

В феврале военный обозреватель, полковник запаса Михаил Ходаренок в беседе с ТАСС заметил, что американский комплекс Patriot уступает российской системе С-400 по боевым качествам.

